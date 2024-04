Assessor de Trump compara cadáver de Tio Paulo ao presidente dos EUA

O caso do cadáver levado a uma agência bancária no Rio de Janeiro ganhou repercussão internacional. E chegou a ser comentado por Ryan Fournier, cofundador do grupo “Students for Trump”, de apoio ao ex-presidente Donald Trump.

Seguido por um milhão de pessoas no X [antigo Twitter], Fournier comentou um vídeo sobre “Tio Paulo”, o defunto levado por Érika Nunes a um banco em Bangu. “Make him President [Faça-o presidente]”, escreveu, em alusão ao atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, adversário de Trump na corrida presidencial.

Joe Biden foi comparado a cadáver brasileiro em postagem de assessor de Trumo Chip Somodevilla/Getty Images

Fundador do “Students for Trump”,

mulher morto agencia bancaria (1)

Repercussão internacional: mulher foi presa ao levar cadáver para banco Reprodução

O empresário Bill Ellmore, co-fundador da multinacional IBM, também fez um paralelo entre a bizarra situação ocorrida no Brasil e o presidente norte-americano. Ao se referir ao defunto de 68 anos, o empresário postou: “Still looks more alert than Biden [Ainda parece mais alerta que Biden].

As eleições presidenciais dos Estados Unidos ocorrerão em novembro deste ano. Até o momento, as pesquisas apontam empate técnico entre o presidente Joe Biden e o ex Donald Trump.

Polícia investiga Érika Nunes foi presa em flagrante após levar Paulo Braga, que ficou conhecido como “Tio Paulo”, a um banco para tentar obter empréstimo. A Polícia Civil do Rio investiga o caso.

Vídeos que vieram à tona nesta quarta-feira (17/4) mostram Érika entrando em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com o tio ainda vivo, um dia antes do óbito.