Assessora de Anielle Franco vai à final da Copa do Brasil, ataca torcida ‘branca’ do São Paulo e ofende paulistas

A chefe da assessoria especial da ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, usou uma rede social para criticar a torcida do São Paulo enquanto estava no Morumbi. Em seu perfil no Instagram, Marcelle Decothé , que é torcedora do Flamengo, criticou os torcedores do Tricolor paulista que acompanharam o empate por 1 a 1 que sacramentou o título da Copa do Brasil para os paulistas. “Torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade”, escreveu, usando linguagem neutr. Na sequência, Decothé acrescentou: “Pior de tudo: de pauliste”.

Decothé acompanhou a ministra em uma viagem para São Paulo. Anielle participou de um evento contra o racismo durante a final da Copa do Brasil. A reportagem procurou a pasta para comentar sobre o assunto. A nota será atualizada assim que houver uma manifestação. O São Paulo conquistou a competição pela primeira vez em sua história. O time comandando por Dorival Júnior havia vencido o Rubro-Negro na primeira partida, no Rio de Janeiro, e em um empate bastava para erguer a taça no Morumbi.

Confira a postagem:

