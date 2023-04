Sebrae apresenta 2ª edição da Bahia Expo & Negócios nesta terça (11)

O Sebrae realiza nesta terça-feira (11), a partir das 8h30, um encontro para apresentar as novidades da 2ª edição da Bahia Expo & Negócios. A apresentação, exclusiva para convidados, parceiros e veículos de imprensa, será na sede do Sebrae em Salvador e vai contar com as presenças do superintendente Jorge Khoury e do diretor técnico Franklin Santos.

A Bahia Expo & Negócios será realizada de 18 a 21 de maio, no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio. Maior feira de negócios e capacitação empresarial do estado, o evento terá 30% a mais de espaço físico e expositores, contemplando os principais segmentos econômicos da Bahia.

Na programação, os empreendedores têm ainda acesso a uma ampla agenda de capacitações, além de poderem participar de encontros de negócios.



Apresentação da Bahia Expo & Negócios

Quando: Terça-feira (11), às 8h30 (exclusivo para imprensa e convidados)

Onde: Espaço Multiuso da sede do Sebrae Bahia, na Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1225, Civil Towers | Torre Cirrus, no Costa Azul.