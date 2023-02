Vitor Pereira pode trocar Flamengo pela Premier League, diz radialista

Mas, já? Segundo informou o radialista Wanderley Nogueira, da rádio Jovem Pan, o Flamengo pode ter que procurar outro treinador nas próximas semanas.

De acordo com informações obtidas pelo jornalista, o português teria recebido sondagens de um clube da Inglaterra e estaria disposto a romper seu contrato com o Rubro-Negro para realizar o sonho de trabalhar na Premier League.

Até o momento, no entanto, a diretoria da equipe inglesa ainda não formalizou uma proposta ao técnico.

Outra informação do radialista da Jovem Pan acrescenta que Vitor Pereira teria revelado à emissora de televisão SIC, de Portugal, que “está insatisfeito com a política do clube carioca e incomodado por não conseguir extrair o máximo do elenco flamenguista”.

Assim, uma oferta do futebol inglês também faria com que Vítor Pereira não titubeasse e deixasse o Brasil.

