Astro do UFC diz que foi traído por esposa na noite de núpcias

Astro do UFC, Tim Elliott disse ter sido traído pela esposa, Gina Mazany, durante todo o casamento, incluindo na noite de núpcias. Para piorar, quem teria se envolvido com sua agora ex-mulher foi um amigo dele e também lutador, Kevin Croom. A situação foi exposta pelo próprio americano no Twitter.

“Vocês querem ver algo nojento? Esta é minha ‘esposa’ lendo votos para minha filha em nossa noite de ‘núpcias’. O cara segurando o microfone era meu ‘amigo/companheiro de equipe’, minha esposa me traiu com esse cara na mesma noite! E eles tiveram um relacionamento durante todo o nosso ‘casamento'”, escreveu, em post já apagado.

Tim Elliott revelou a traição no Twitter

(Foto: Reprodução)

Tim Elliott e Gina Mazany ficaram noivos ainda em 2020 e se casaram em outubro do ano passado. Os dois atuam pelo UFC: ele compete no peso-mosca da organização, enquanto Gina luta no peso-galo feminino. Já Kevin também passou pelo Ultimate, mas atualmente disputa o Bare Knuckle Fighting Championship, um evento de boxe sem luvas.

Questionado por seguidores, Tim Elliott afirmou que descobriu a traição através de mensagens que Gina, que teria contado sobre o romance a um amigo. A mulher teria confessado o caso a ele em seguida.

“Eu simplesmente estava cansado de dar desculpas para explicar por que não estávamos mais juntos. Eu tenho que inventar alguma besteira toda vez que dou entrevista e eles perguntam sobre ela? Agora todo mundo já sabe, não preciso mais encobri-los”, publicou.

O lutador também explicou que levou sua filha, fruto de um relacionamento anterior, para dormir em casa durante a noite de núpcias. A traição teria acontecido neste momento. Tim Elliott ainda afirmou que seu amigo e a agora ex-esposa estão juntos. Nenhum deles comentou as alegações. Em meio à confusão, Gina excluiu seu perfil nas redes sociais.