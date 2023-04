Atendente de farmácia é morta por ex-companheiro enquanto trabalhava

São Paulo

Vítima foi alvo de dois tiros no rosto; o suspeito também havia trabalhado na farmácia, que fica em Cubatão, na Baixada Santista Renan Porto

28/04/2023 8:36, atualizado 28/04/2023 8:36

Reprodução/Google Maps

São Paulo – Uma atendente de farmácia foi morta pelo ex-companheiro na tarde dessa quinta-feira (27/4) em Cubatão, na região metropolitana da Baixada Santista. Ana Flávia Pereira, de 42 anos, foi alvo de dois tiros no rosto enquanto estava trabalhando.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o suspeito era um ex-funcionário da farmácia. Ele fugiu antes da chegada das viaturas.

O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Defesa da Mulher de Cubatão.

