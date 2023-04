Copa do Brasil afunila com 15 times da Série A e só o Sport da Série B

Alguns times grandes passaram para as oitavas da Copa do Brasil por um triz. São os casos do Corinthians e do Internacional, que precisaram disputar nos pênaltis com o Remo e o CSA. Mas, enfim, o torneio deste ano terá certamente grandes confrontos, porque contará, a partir desta fase, com 15 times da Série A.

Apenas o Sport Recife representa a Série B neste pelotão de classificados. E note-se que, dos chamados “grandes” do Sudeste e do Sul, o grande ausente é o Vasco da Gama, que ficou pelo caminho.

Todos os confrontos serão definidos em sorteio, na próxima terça-feira (2/5), na sede da CBF. Será um sorteio livre, sem separação por potes (como ocorreu antes da terceira fase).

Assim, não há limitação de confronto e abre a possibilidade para a realização de alguns clássicos regionais, como Fla-Flu ou Grenal.

Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil estão marcados para as semanas de 17 e 31 de maio.

Os classificados:

América-MG

Athletico-PR

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Corinthians

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Santos

São Paulo

Sport

