Djavan se apresenta com a Turnê D no The Town Hall, em Manhattan, New York

O cantor e compositor Djavan, considerado um dos mais importantes e criativos artistas da Música Popular Brasileira, está se apresentando com a Turnê D nos Estados Unidos com 08 datas em cidades diferenciadas.

A noite desta última quarta-feira (26), foi a vez da casa de espetáculos The Town Hall, situada na 123 West 43rd Street, entre a Broadway e a Sixth Avenue perto da Times Square, ser palco para mais um grande show do artista.

Com a organização da Brazil in Concert e La Ovelha Negra, o astro Djavan chegou na Big Apple com um mega show que o público presente pode conferir os maiores sucessos pra todos os apaixonados pela música brasileira, onde revisitou seus maiores hits, apresentou músicas novas, além de canções “lado B” de sua carreira.

Antes do início do espetáculo, extremamente simpático, Djavan que estava acompanhado da esposa Rafaela Bruninho, receberam convidados e fãs no camarim os quais fizeram questão de tieta-lo, onde entre os convidados estava a modelo Sophia Raia, filha dos atores Edson Celulari e Claudia Raia. Também recebeu o músico Café Percussion, o qual reside no país e tocou em vários álbuns do Djavan, além da visita do músico Cesar Camargo Mariano que estava acompanhado de Flávia Camargo Mariano.

O artista ainda irá se apresentar nesta sexta-feira (28) no The Parker, em Ft. Lauderdale, e irá abrir o mês de maio, seguindo para Houston, onde se apresentará no House of Blues, no dia 3, e depois em Berkeley, no The UC Theatre, no dia 5. O último show da turnê nos Estados Unidos será em Los Angeles, no The Wiltern, no dia 7 de maio.

Crédito das Fotos: Rose Lima – @roselimaphotography / Divulgação