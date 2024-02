“Atirou no meu filho para matar”, diz pai de baleado por PM no litoral

São Paulo — O pai do homem que estava desarmado e levou dois tiros de um policial militar, na tarde de sexta-feira (9/2), em São Vicente, no litoral paulista, disse que a confusão começou porque seu filho se negou a colocar a mão na cabeça e que o PM “atirou para matar”.

“Como meu filho não colocou, ele agrediu meu filho. Essa agressão foi com soco. Meu filho tentou revidar, aí ele sacou a arma, deu um tiro na perna do meu filho e depois deu um tiro embaixo do braço”, contou o supervisor de Ricardo de Araújo à TV Tribuna.

Segundo Araújo, que estava usando uma bengala e foi empurrado ao chão pelo policial, os PMs não pediram documento de ninguém quando chegaram na comunidade no Parque Bitaru. Ele disse que trabalhava junto com o filho e outros 16 funcionários na zeladoria do local no momento da abordagem.

“Ele só queria ver a pessoa com a mão na cabeça. Parecia uma questão de ego pessoal. Falei: ‘por favor, não faça isso, não atira, não atira’. Não teve jeito, ele atirou no meu filho para matar”, disse.

Imagens enviadas ao Metrópoles (veja abaixo) mostram a confusão que acabou com o rapaz baleado. Diversos moradores da região, entre eles mulheres e idosos, aparecem reunidos ao redor de um grupo de PMs na Rua Primavera. Durante uma discussão, o agente atira na perna de um homem, que ficou mancando após ser baleado.

Na sequência, Araújo tenta argumentar com o policial, mas é empurrado e cai no chão. Mesmo baleado, o filho dele volta para perto do PM, que o segura pelo braço para levá-lo para a viatura policial. O homem tira a camisa e tenta agredir o policial com um soco. O PM revida e acerta mais um tiro no rapaz, que cai no chão ensanguentado.

Segundo a Polícia Militar (PM), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para resgatar a vítima, que seria um terceirizado da Prefeitura de São Vicente. O homem foi encaminhado ao pronto-socorro com um tiro no tórax, e transferida ao Hospital do Vicentino.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como tumulto de moradores que se atentaram contra a equipe policial. A pasta afirma ainda que a ocorrência não tem relação com a operação de combate ao crime organizado que está em curso na Baixada Santista.