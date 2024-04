Humanização da saúde: paciente relata atendimento no Complexo Regulador

Atendimentos no Complexo Regulador

O Complexo Regulador é responsável pelo agendamento de consultas, exames e demais procedimentos de média e alta complexidade na rede pública de saúde de Teixeira de Freitas, proporcionando um direcionamento adequado aos pacientes e otimizando o uso dos recursos disponíveis.

Joaquim Neto Rodrigues foi atendido no complexo e elogiou todas as etapas do processo realizado: “fui no postinho e passei pela médica que me encaminhou pra cá. Pude fazer ressonância magnética e passei pelo otorrinolaringologista. A estrutura é boa para receber a população; é o conforto, né. Sempre que tenho procurado, tenho uma resposta positiva”.

