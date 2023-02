O Atlético de Alagoinhas finalmente conseguiu a primeira vitória na Copa do Nordeste. Derrotou o Campinense por 2×1, de virada, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

O volante Jéferson, aos 37 minutos do 1º tempo, e o atacante Adriano Michael Jackson, aos 42 do 2º, fizeram os gols do Carcará. O zagueiro Diego Silva marcou para o time paraibano no início da partida, aos 6 minutos.

O resultado tira a equipe baiana da lanterna do Grupo A e a coloca na sexta posição, com três pontos, agora à frente de Vitória e Fluminense do Piauí, ambos com dois. O Leão está em sétimo porque leva a melhor no saldo de gols.

Na próxima rodada, o Atlético de Alagoinhas visita o ABC, no dia 4 de março, em Natal. Antes, joga pelo Campeonato Baiano e pela Copa do Brasil, respectivamente contra Doce Mel e Atlético Goianiense. Esses dois jogos serão em casa, no próximo domingo (26) e quarta-feira (1º).