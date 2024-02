Ator de Vai na Fé exalta sucesso da novela: “Mudou a vida de todos”

Isacque Lopes marcou presença na Sapucaí para assistir o segundo dia de desfile das escolas da Série Ouro do Rio de Janeiro. Durante sua passagem pelo local, o ator, que interpretou o Benjamin jovem em Vai na Fé, da TV Globo, bateu um papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira.

Questionado sobre o sucesso que tem feito, principalmente após sua participação em Vai na Fé, Isacque disparou:

“Tá sendo muito gratificante, porque é uma coisa que nós, artistas, lutamos muito, por muito tempo… O reconhecimento, o espaço, eu sou muito grato pelas oportunidades que eu tenho tido dentro da casa e fora dela, eu tenho colhido muitos frutos desde o início da minha carreira e muito mais ainda depois da novela Vai na Fé que, sem sombra de dúvidas, mudou a vida de todas as pessoas que fizeram”, declarou ele.

Isacque Lopes também estará na próxima novela das 19h da Globo: Família é Tudo. Nele, ele dará vida ao personagem Plutão.

“Meu personagem é um skatista, ele é o mais novo da família, que é uma família rica, a família Mancini. Só que ele nega tudo isso porque ele tem fielmente no coração dele, na cabeça dele, que ele vai conseguir tudo pelo esporte e, de fato, vai. Ele renega toda a herança, o dinheiro da família, pra construir tudo do zero. Ele é muito sábio, muito esperto, e muito rebelde também nas ações dele. E, em contrapartida, tem outros quatro irmãos, cada um com a sua com a sua característica, com a sua personalidade. Então essa novela promete muito”, entregou.

E completou: “Ele é um pouco anti-herói, né? Ele acredita na independência, no poder, na convicção de conseguir fazer as coisas pelo mérito dele. Mas ao mesmo tempo ele é muito família. Ela [novela] promete muito”.

O ator ainda aproveitou para revelar que sua carreira musical também vem com tudo neste ano. “Tem também a minha carreira musical, muita coisa boa pra vir aí, muita música, clipe”, contou.

E os projetos já começam a sair em breve. “Mês que vem, juntamente com a novela, já tenho single novo e alguns shows já engatilhados. Então, a galera pode esperar muito da minha parte musical e também na atuação. Vamos com tudo”, encerrou.