Ator deixa novela após descobrir que esposa engravidou durante traição

Steve Burton deixou o elenco da novela estadunidense Days Of Our Lives após anunciar o divórcio de sua esposa, Sheree Gustin. O ator revelou que a mulher estava grávida, mas que o filho não era dele. Entretanto, o ex-casal, que ficou junto por 23 anos, conta com outros três herdeiros.

“Wow! Bem, acabei de filmar a minha cena final em ‘Days of Our Lives’. Gostaria de dizer muito obrigado ao elenco e à equipe. Todo mundo. Foi maravilhoso. Mal posso acreditar que já passou um ano! Muito obrigado aos fãs. Estou pleno de gratidão. Muito obrigado”, escreveu.

A Justiça definiu, no processo do divórcio, que Burton deverá pagar US$ 50 mil (R$ 244 mil) que, segundo o Radar Online, serão pagos em parcelas de US$ 2,5 mil, além de uma pensão mensal de US$ 12,5 mil (R$ 60 mil) para a criação dos três filhos, Makena, de 18 anos, Jack, de 17, e Brooklyn, de 8.

O valor mensal da pensão será diminuído para US$ 10 mil quando o filho do meio completar 18 anos. A guarda será conjunta.