Atraso no pagamento: figurantes da TV Globo se reúnem com sindicato

Nesta sexta-feira (22/2), aconteceu uma reunião no Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro (Sated-RJ), para decidir o atraso do pagamento de figurantes da agência Pool, terceirizada da TV Globo, que está jornalista vem denunciando com exclusividade, durante os últimos dias.

Para quem não lembra, nessa quarta-feira (21/2), a coluna Fábia Oliveira já tinha contado em primeira mão que a emissora iria arcar com a despesa, depois da empresa anunciar o desligamento do canal.

O encontro reuniu cerca de 128 figurantes, que foram informados de que um acordo entre o Sated- RJ e a TV Globo foi realizado para resolver questões relacionadas aos honorários e direitos trabalhistas dos profissionais.

Segundo presidente do Sated-RJ, Hugo Gross, o compromisso inclui o acerto dos valores devidos aos figurantes prejudicados pela Pool, bem como o direito desses profissionais de trabalhar normalmente em outras agências parceiras do Sated-RJ.

A TV Globo prometeu quitar os débitos existentes com a agência Pool, destinando esse dinheiro aos figurantes. Além disso, ficou estabelecido que, se necessário, uma auditoria interna será realizada na agência credora, a partir de março, sob supervisão do sindicato.