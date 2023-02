Atriz da Globo relata assédio em viagem de ônibus: “Tentou me beijar”

A atriz Jade Mascarenhas relatou que sofreu assédio sexual e verbal durante uma viagem de ônibus do Rio de Janeiro para São Paulo na última sexta-feira (10/2). De acordo com um vídeo divulgado pela jovem, que faz parte do elenco da série da Globoplay As Five, um homem se sentou ao lado dela no veículo e chegou a tentar beijá-la.

“É com muito constrangimento e raiva que venho dar esse relato, e espero que ele se faça útil e que eu, como várias outras vítimas, tenha acesso à justiça”, escreveu a artista no Instagram. Ela afirmou ainda que “adoraria enterrar essa história e fingir que nunca aconteceu”, mas que é a favor das denúncias.

Jade Mascarenhas faz parte do elenco de As FiveFoto: Instagram/Reprodução

Ela é atrizFoto: Instagram/Reprodução

Jade MascarenhasFoto: Instagram/Reprodução

Ela compartilhou o caso de assédio que sofreu Foto: Instagram/Reprodução

No relato, Jade conta que um homem com cerca de 60 anos a abordou e se sentou ao lado dela no veículo e começou a falar coisas que ela definiu como “horríveis”. “Entre elas que eu tinha cara de bebezinha e que ele gostava disso”, relatou.

“Esse homem me apalpou, encostou em mim. Eu fechei os olhos, já tinha colocado uma mochila no colo por medo dele encostar em mim novamente, como uma tentativa de me proteger, e acordei prontamente com o indivíduo tentando me beijar à força.”

A atriz disse que ficou em estado de choque e se sentiu coagida, mas foi prontamente acolhida por outros passageiros do ônibus. “Fui acolhida pelos passageiros, pela polícia e pela empresa, mas sigo me perguntando o que eu poderia ter feito para evitar, me sentindo impotente”, escreveu na legenda da publicação.

Atenção a casos de assédioNo vídeo, Jade Mascarenhas mostra ainda imagens feitas por uma outra passageira que relata ter tido uma intuição e ficado atenta à atriz. “Vi o momento em que ele tenta pegar na mão dela e ela se encolhe toda em direção à janela”, escreveu a mulher que filmou o caso.

“Deixo esse relato aqui como denúncia, junto com as filmagens de uma das passageiras. Sigo acompanhada e amparada por ótimas pessoas, e torcendo para essa história ter um fim justo”, finalizou a atriz, que também contou que o homem foi preso e chegou a ameaçá-la de processo.

Assista o vídeo completo: