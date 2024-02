Atrizes da Globo postam beijo apaixonado e web reage: “Viva o amor”

Reprodução

1 de 1 Montagem com fotos coloridas de duas mulheres se beijando e a logo da Rede Globo – Foto: ReproduçãoNo último domingo (25/2), uma protagonista da novela das nove surgiu aos beijos com uma atriz da Globo. Inúmeros internautas ficaram surpresos com o clique, uma vez que não sabiam sobre o relacionamento das famosas.

Estamos falando de Lucy Alves e Indira Nascimento. As celebridades paralisaram a internet com o anúncio especial.

Leia a matéria completa no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?