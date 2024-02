Avião da Latam faz pouso de emergência em Guarulhos após perder uma das rodas

Um voo da companhia aérea Latam, que saiu do Rio de Janeiro com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, precisou fazer um pouso de emergência nesta terça-feira, 6, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, após a aeronave perder uma roda. O problema no trem de pouso foi notado pelos pilotos durante o voo, o que os levou a mudarem o destino final da viagem. Eles escolheram o Aeroporto de Guarulhos porque as pistas da unidade são maiores. Um sistema de monitoramento de voo mostrou que a aeronave percorreu cerca de 90 km a mais do que o usual antes de pousar.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em nota, a Latam afirmou que “o pouso do voo LA3923 (Rio de Janeiro/Santos Dumont-São Paulo/Congonhas) desta terça-feira (6/2) foi desviado para o aeroporto de Guarulhos para manutenção corretiva da aeronave” e informou que “a companhia está oferecendo toda assistência necessária aos passageiros”. A companhia também destacou que adota “todas as medidas operacionais e técnicas de segurança”. Em um vídeo compartilhado pelo portal Aeroin, é possível ver a aeronave pousando na pista de Cumbica sem uma das rodas do lado esquerdo. Confira: