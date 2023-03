Nozu inclui novos pratos no cardápio criados pelo chef do Imakay de São Paulo

Atum selado e trufado

Quando nasceu, lá em 2015, o Nozu se apresentava como um delivery de comida japonesa que se propunha a oferecer uma experiência incrível. Passados sete anos, a casa comandada pelas sócias Maria Carvalho e Isabel Campos, tem, não só cumprido o que se propôs a oferecer, como nunca parou de aperfeiçoar o serviço, as embalagens e criar novas experiências. Como o Nozu To Go, uma varanda com capacidade para 16 pessoas, no mesmo local onde funciona a base do serviço de produção, para atender aos clientes que preferem comer na fonte.

Bao de Camarão Spicy

Mas o melhor desse japa está na sua cozinha, onde o chef Adelson Sátiro não abre mão dos produtos frescos que utiliza na preparação tanto dos pratos quentes como dos frios. Não à toa, é de longe o melhor japonês no formato dark kitchen, ou seja, de operação quase que exclusivamente de entrega a domicílio.

Nikuman

Mas o japinha tem outras preocupações que ajudam não só a fidelizar a clientela, que só faz aumentar, como surpreendê-la sempre com inovações. E a última delas já está, literalmente, na rua. Um menu especial criado pelo chef David Rodrigues Fonseca, um piauiense que comanda o renomado restaurante Imakay, em São Paulo, e atua também em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Salmão crunch

O experimentado sushiman criou 11 pratos exclusivos, já incluídos no cardápio, que valorizam os sabores naturais, com ingredientes de altíssima qualidade, desenvolvidos a partir de técnicas especiais, a exemplo da maturação, usada no atum que é conservado a frio sob temperatura controlada, o que não só aumenta a vida útil do pescado, como garante a preservação de sua textura (o que é fundamental) que permite maior concentração do sabor deixando-o mais leve e macio.

Ussuzukuri salmão

E é claro que fomos testar essas novidades. O resultado, como era de se esperar, surpreendeu. Sobretudo com relação aos carpaccios e crudos que chegam em casa bem acondicionados em embalagens sofisticadas, com direito a saquinhos de gelo na base das caixas para manter a temperatura dos produtos. Um luxo!

Salmão com shimeji trufado

Além dos pratos, vale destacar os molhos especiais, feitos a partir de produtos selecionados que resultaram em sabores únicos e cheios de peculiaridade. Mas voltando às novas criações, temos o Carpaccio de Polvo Trufado, Atum Selado Trufado, Tartar de Atum com Abacate, Carpaccio do Mar, Salmão com Shimeji Trufado, Salmão Crunch, Ussuzukuri de Salmão, Batera de Salmão Trufado, Bao de Camarão Spicy, Nikuman e Carpaccio de Hadock. Difícil dar preferência a algum destes, mas se tivesse que dispensar um deles seria o Nikuman, um pãozinho japonês recheado com carne suína e cozido no vapor, coberto com maionese japonesa e molho missô. Não que seja ruim, mas não faria falta diante dos demais.

Carpaccio de hadock

O sushiman explica que os pratos desenvolvidos para o Nozu são inspirados na cultura japonesa, com um toque pessoal do seu conhecimento e do que há de melhor em insumos da região, principalmente Salvador. “Misturamos tudo isso e o resultado foi um cardápio leve e fresco. Fiquei feliz de inaugurar essa parceira com o Nozu que casa muito bem com a minha busca constante de evolução, me aproximando mais ainda da culinária japonesa, conhecida pela riqueza e por promover esse mundo imenso de sabores”, diz. Depois dessa farra oriental só posso querer que o Nozu continue apostando nessa evolução que o chef David defende, afinal, quem ganha com isso somos nós.

Chef David Rodrigues Fonseca

Serviço:

@nozudelivery

www.nozu.com.br

Tel. (71) 3033-2233