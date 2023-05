Avião faz pouso forçado em praia em São Luís; quatro são resgatados

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado na tarde desta segunda-feira, 1º, na Praia de Panaquatira, localizada em São José de Ribamar, município da Região Metropolitana de São Luís, no Maranhão. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, que atendeu a ocorrência, quatro ocupantes da aeronave foram resgatados e socorridos para hospitais da região. Uma equipe do Centro Tático Aéreo (CTA) fez o resgate. Até o momento, as causas do acidente não foram divulgadas. Esse é o segundo acidente envolvendo aviões, em menos de uma semana, na orla da Grande Ilha de São Luís. O primeiro caso foi registrado na quinta-feira, 27, quando duas pessoas ficaram feridas após um monomotor cair em Cumbique, na zona rural do município de Raposa. A aeronave caiu em uma horta. A cabine ficou completamente destruída.

