Bahia e Vitória empatam na Fonte Nova e se prejudicam no Nordestão

Um ponto para cada lado, péssimo resultado para os dois. Bahia e Vitória empataram em 1×1 na tarde deste domingo (5), na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, e se prejudicaram mutuamente na competição. Pior para o rubro-negro, que está eliminado de mais um torneio – é a terceira despedida em apenas uma semana.

Com o resultado, o Leão, na 7ª colocação, não tem mais qualquer chance matemática de avançar. O Vitória vai aos três pontos, mas só há mais seis em disputa. Assim, mesmo que ganhe as duas rodadas finais, não conseguiria alcançar os 10 pontos do 4º colocado, que hoje é o CRB.

Pelo lado tricolor, o 1×1 também não foi nada agradável. O Esquadrão chegou aos cinco pontos e, na 7ª posição, fica a cinco do Náutico – que, com 10, fecha a zona de classificação. Como o Bahia só pode chegar a um máximo de 11, caso ganhe ambos compromissos, tem que fazer sua parte e ainda torcer por combinações de resultados.

Os dois times voltam a jogar na próxima quarta-feira (8), mas por competições diferentes. O Bahia muda a chave e volta suas atenções para a Copa do Brasil: às 19h, visita o Camburiú no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú (SC), pela segunda fase do mata-mata nacional.

Já o Vitória entrará em campo pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, e recebe o Ceará no Barradão, às 21h30. O Bahia só voltará a atuar pelo regional no dia 14, às 21h30, contra o Fluminense-PI, no Estádio Lindolfo Monteiro.

Primeiro tempo

Para o clássico, o Bahia teve duas mudanças. Yago Felipe foi o escolhido pelo técnico Renato Paiva para o lugar do volante Acevedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já na lateral-direita, André apareceu no lugar de Cicinho, que ainda não convenceu com a camisa tricolor.

Do lado do Vitória, muitas alterações. Alguns medalhões da equipe, como Dankler e Léo Gamalho, começaram no banco. O técnico Léo Condé optou por João Victor na zaga, fazendo parceria com Camutanga. Marco Antônio figurou como volante e Railan, como ponta. No ataque, Tréllez retornou à formação inicial.

O Leão começou a partida marcando a saída de bola do Bahia, criando dificuldades para o rival. O visitante foi o primeiro a chegar com perigo, ainda no primeiro minuto. Léo Gomes entrou na área, chutou cruzado, e Thiago Lopes desviou. Marcos Felipe fez ótima defesa, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Aos 8 minutos, o Vitória saiu na frente do placar, em uma aula de contra-ataque. Depois da zaga rubro-negra afastar cobrança de escanteio, Thiago Lopes recebeu, girou e lançou Osvaldo. O camisa 11 aproveitou a defesa escancarada do Bahia e invadiu a área sozinho para balançar a rede, na saída de Marcos Felipe: 1×0, aos 8 minutos.

Mas, a partir do gol, o Leão relaxou – e só deu Bahia. O Esquadrão cresceu em volume, e passou a martelar. Levou perigo aos 11 minutos, quando Yago lançou Jacaré, que avançou pela direita e cruzou. Rezende apareceu para cabecear, mas mandou a bola para fora. Aos 23, o atacante tentou a bomba, espalmada por Lucas Arcanjo.

As oportunidades tricolores continuaram. Aos 30, Rezende ficou com uma sobra e arriscou de fora da área, por cima da meta. Dois minutos depois, foi a vez de Matheus Bahia cabecear, nas mãos de Lucas Arcanjo.

Na sequência, uma incrível chance de empatar: uma bomba de Jacaré em cobrança de falta, aos 33. O goleiro do Vitória ainda espalmou a bola, que explodiu na trave em seguida.

Aos 48, o camisa 29 voltou a aparecer com destaque – e conseguiu o gol tricolor. João Victor perdeu a bola para Cauly, que invadiu a área e chutou cruzado, para dentro da área. Jacaré chegou antes da marcação na segunda trave e empurrou a bola para o fundo das redes, deixando tudo igual na Fonte Nova.

Segundo tempo

O Bahia retornou para o segundo tempo como terminou o primeiro: valorizando a posse de bola e pressionando o rival. Quase conseguiu a virada aos 10 minutos, quando Cauly cobrou falta, e Lucas Arcanjo saiu mal. No rebote, Yago Felipe teve a chance de finalizar, mas Camutanga fez o bloqueio.

Aos poucos, o Vitória começou a se lançar mais ao ataque, e o jogo passou a ficar mais aberto, com chances para os dois lados. A primeira boa resposta rubro-negra veio aos 13 minutos, depois que Railan roubou a bola, avançou e cruzou. Tréllez ganhou da marcação e cabeceou no canto, assustando Marcos Felipe.

Nove minutos depois, foi a vez do Bahia ser perigoso: André saiu em grande jogada, passa por dois e lançou Rezende na área. O volante tocou para trás, mas a defesa rubro-negra afastou.

Na sequência, Wellington Nem receber de Rafinha e puxar o contra-ataque do Vitória. Na entrada da área, deu passe na medida para Léo Gamalho, que chutou em cima do adversário. Pouco depois, Railan surgiu em jogada individual, passou por três marcadores e finalizou dentro da área, para a defesa de Marcos Felipe.

Aos 38 minutos, Léo Gamalho roubou a bola de Rezende e partiu sozinho para o ataque. Mas demorou demais e foi desarmado antes de finalizar. No minuto seguinte, Mugni recuperou a posse, mas demorou a se decidir. E o 1×1 acabou confirmado.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1×1 Vitória – 6ª rodada da Copa do Nordeste

Bahia: Marcos Felipe, André, Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia (Chávez); Rezende, Yago Felipe (Daniel) e Cauly; Jacaré (Lucas Mugni), Biel (Kayky) e Ricardo Goulart (Everaldo). Técnico: Renato Paiva.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca (Rafinha), João Victor, Camutanga e Lazaroni (João Lucas); Léo Gomes, Marco Antônio (Eduardo) e Raylan; Thiago Lopes (Wellington Nem), Tréllez (Léo Gamalho) e Osvaldo. Técnico: Léo Condé.

Local: Arena Fonte Nova

Gol: Osvaldo, aos 8 minutos, Jacaré, aos 48 minutos do primeiro tempo;

Cartões amarelos: Biel e Matheus Bahia, do Bahia; Osvaldo, Zeca, Railan, Camutanga, Eduardo e Dankler (no banco), do Vitória;

Público: 42.734 torcedores

Renda: R$ 1.452.165,00

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Wesley Rodrigues Miguel (trio do Ceará).