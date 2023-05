Bahia ganha reforço de lateral e atacante para pegar o Santos; veja escalação

O Bahia está pronto para mais um duelo na Copa do Brasil. Nesta terça-feira (16), o tricolor encerrou a preparação para encarar o Santos, no primeiro jogo das oitavas de final do torneio. A partida será nesta quarta-feira (17), às 19h, na Vila Belmiro.

No último treino antes da partida, o Bahia ganhou boas notícias. O lateral Chávez e o atacante Everaldo trabalharam normalmente no estádio de Pituaçu e estão à disposição do técnico Renato Paiva.

A dupla deve começar a partida entre os titulares. Everaldo é o artilheiro do time na temporada, com 10 gols, e o único centroavante disponível. Vinicius Mingotti está fora por já ter disputado a Copa do Brasil pelo Operário, e Arthur Sales não empolgou nos jogos em que atuou improvisado.

Já Chávez disputa a posição na ala esquerda com o garoto Ryan, que deixou boa impressão na derrota para o Flamengo. Machucado, Matheus Bahia ficou em tratamento e foi vetado pelo departamento médico.

Quem também está fora do jogo contra o Santos é o meia Thaciano. Ele jogou a Copa do Brasil deste ano pelo Grêmio e não pode defender o Esquadrão no torneio. Uma provável escalação do Bahia tem:

Marcos Felipe, Kanu, Vitor Hugo e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago, Cauly e Chávez; Biel e Everaldo.

Logo depois do treino no estádio de Pituaçu, a delegação do Bahia seguiu viagem para Santos. O jogo da volta será na Fonte Nova, no dia 31 de maio.