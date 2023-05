Bahia: Novo Cangaço leva terror ao interior e delegacias estão pela misericórdia

Quadrilhas especializadas em sitiar cidades, o chamado “Novo Cangaço”, encontraram um solo fértil nas cidades pequenas pela ausência da força do Estado – há municípios onde sequer existe uma dupla de PMs. Na semana passada, em Maragogipe, bandidos explodiram uma agência bancária durante a madrugada. Restaram aos moradores apenas registrar de suas janelas as sequências dos disparos, pois o policiamento só chegou quando o sol raiou. O interior da Bahia está ao Deus dará!

Quadrilha explode banco na madrugada em Maragogipe, mas reforço policial só aparece no início da manhã (Foto: Alberto Maraux/SSP)

Misericórdia divina

E a falta de efetivo não é o único problema da segurança pública no interior do estado. É sabido que boa parte das delegacias está de pé pela misericórdia divina. São construções antiquíssimas, que nem deveriam ser reformadas, e sim demolidas para construção de nova unidades. A prova disso é a delegacia de Belmonte que foi alagada na semana passada e teve o atendimento suspenso. Para além da estrutura física, há também falta de equipamentos e até internet – tem delegado bancando do próprio bolso o serviço de wi-fi para trabalhar.

Só misericórdia: chuva alaga delegacia de Belmonte e atendimento é suspenso. (Reprodução/rede sociais)

Casal pedófilo

O que se espera de um casal que “contrata” uma adolescente de 14 anos para ser uma babá? Tudo! A jovem foi dopada e estuprada pelos patrões na cidade de Barreiras. A mulher foi presa na semana passada, mas o marido segue procurado. Tão absurdo quanto o ato é o fato que muito provavelmente o casal pedófilo pode ter planejado tudo, levando em conta a situação econômica desfavorável da vítima, que precisava levar comida para casa. De acordo com Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), trabalho infantil é crime!

Casal é acusado de dopar e estuprar babá de 14 anos. Mulher está presa e marido segue procurado (Divulagação)

OUTROS FATOS DA SEMANA:

Pastores são condenados a 21 anos de prisão pela morte de Lucas Terra

Morto pela polícia, “Mancha” é suspeito de ordenar ataques e acusado de 40 homicídios

Agentes são afastados por esquema ilegal em Conjunto Penal de Feira

Homem que extorquia mulheres para não vazar fotos íntimas é identificado em Conquista

Ex-policial militar envolvido em extorsões é morto na RMS após resistir a prisão

Turistas da Romênia são agredidos durante assalto no Pelourinho; veja vídeo

*Bruno Wendel é jornalista especializado em segurança e justiça; ele escreve às segundas