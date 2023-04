Bahia tem pior início na Série A do Brasileirão em 43 anos

O Bahia não começou nada bem no Campeonato Brasileiro. Em 2023, o tricolor igualou uma marca negativa que não acontecia há 43 anos. Desde a Série A de 1980 o clube baiano não perdia as duas primeiras partidas do torneio nacional

A última queda aconteceu diante do Botafogo, na noite desta segunda-feira (24). O Esquadrão até fez um bom jogo, mas não aproveitou as chances que teve e foi surpreendido pelo alvinegro na Fonte Nova. Júnior Santos e Tchê Tchê marcaram os tentos no 2×1. Jacaré descontou.

O roteiro diante do Botafogo foi bem parecido com o que o Bahia viveu na estreia do Brasileirão. Contra o Red Bull Bragantino, em São Paulo, o tricolor saiu na frente com gol de Everaldo, mas cometeu erros individuais e levou a virada no segundo tempo.

A instabilidade tem sido uma marca do Bahia na atual temporada e o início na Série A preocupa os tricolores. Essa foi apenas a terceira vez que o clube iniciou o Brasileirão com duas derrotas seguidas nas primeiras rodadas.

Em 1968, o tricolor foi batido por Atlético-MG e Corinthians, ambos por 1×0 fora de casa, nos dois primeiros jogos do Torneio Roberto Gomes Pedrosa. O Robertão era o equivalente ao Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o time fez uma campanha muito ruim. Venceu apenas quatro dos 16 jogos e sofreu dez derrotas, sendo o lanterna do grupo B. Vale lembrar que não existia rebaixamento.

O feito negativo só foi alcançado pelo Bahia 12 anos depois. Em 1980, o tricolor estreou na Série A com derrota por 1×0 para a Portuguesa, fora de casa, e na sequência caiu por 3×2 para o Corinthians, na Fonte Nova. O primeiro triunfo veio na terceira rodada, por 1×0 contra o CRB.

O Esquadrão se classificou com a última vaga do grupo, mas ficou pelo caminho na segunda fase caindo como lanterna em uma chave que tinha Internacional, Atlético-MG e Atlético-GO.

Na atual temporada, apenas três equipes ainda não pontuaram no Brasileirão. Além do Bahia, América-MG e Coritiba também tropeçaram nos dois primeiros jogos. Apesar do alerta ligado entre os tricolores, o técnico Renato Paiva acredita que o time comandado por ele está em evolução e vai crescer durante a competição.

“A primeira coisa que disse no vestiário para os jogadores que estavam cabisbaixos foi para levantarem a cabeça. Fizeram um trabalho de dignidade, profissionalismo e de grande qualidade em vários momentos do jogo. Como eu vou aos comos e aos porquês, a exibição dá certeza para o jogo de quinta. O Bahia vai ser uma equipe de menos é mais. O Bahia não perdia os dois primeiros jogos há 43 anos, mas é a primeira vez que tem 20 jogadores novos contratados e muitos deles que chegaram há duas semanas. É uma inovação que exige paciência”, explicou.

O próximo confronto do Bahia pelo Brasileirão será fora de casa. Na segunda-feira (1º), o time encara o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro. Antes disso, o clube baiano tem decisão na Copa do Brasil.

Nesta quinta-feira (27), o tricolor recebe o Volta Redonda, às 19h, na Fonte Nova, pelo segundo jogo da terceira fase da competição. Como venceu a ida por 2×1, o Bahia tem a vantagem do empate. Derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.