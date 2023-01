Bahia vai enviar 70 policiais para Brasília após ataques aos três poderes

O governador Jerônimo Rodrigues se manifestou, na tarde deste domingo (8), sobre os acontecimentos registrados em Brasília e ofereceu ajuda do Estado da Bahia para a retomada do patrimônio público e a defesa da democracia.

Em postagem nas suas redes sociais, Jerônimo declarou:

“É inaceitável o que está acontecendo em Brasília com a invasão do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e plenário do STF por bolsonaristas extremistas que defendem a ruptura institucional e o golpe de estado. Nós, aqui na Bahia, repudiamos os atos terroristas e nos colocamos à disposição para o envio de efetivo que ajude na retomada dos prédios públicos e garantia do estado democrático de direito”.

Jerônimo anunciou que a Bahia irá enviar 70 policiais para reforçarem a segurança em Brasília.