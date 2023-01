Bahia vence o São Bernardo e vai à segunda fase da Copinha

O Bahia está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira (10), o tricolor venceu o São Bernardo, por 1×0, no estádio Baetão, e avançou como segundo colocado do grupo 25 da competição.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Marcello, de cabeça, aos 29 minutos do primeiro tempo. Além da classificação, o tento garantiu a primeira vitória do Esquadrãzinho no torneio. Até então, a equipe havia somado dois empates por 0x0.

Apesar da derrota, o São Bernardo também avançou na chave, já que somou seis pontos. No outro jogo da chave, Operário e CSA empataram por 2×2 e deram adeus ao torneio.

Na próxima fase o Bahia enfrentará o primeiro colocado do grupo 26. A disputa entre Santos, Santo André e Falcon-SE.