Baiana de Simões Filho é finalista no The Voice Brasil

A final do The Voice Brasil será na próxima quinta-feira (29) e a baiana Mila Santana, natural de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS), está entre as finalistas.

A cantora de 31 anos chegou ao programa e conseguiu conquistar os jurados cantando jazz, blues, soul e música brasileira, além da beleza que cativou também os telespectadores. Com a interpretação da música “Don’t Cry Baby”, de Etta James, a baiana emocionou os jurados.

“Você cantou com uma propriedade (…) Sinto que tem algo aí de alguém que quer trilhar esse caminho e teve que sair de sua cidade e ir para o mundo para provar o seu valor, o seu talento… Estou tentando não chorar”, disse Gaby Amarantos.