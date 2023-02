Baianão: Bahia de Feira bate Jacuipense no encerramento da 6ª rodada

A sexta rodada do Campeonato Baiano chegou ao fim neste domingo (5), com a vitória de 3×2 do Bahia de Feira sobre o Jacuipense na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Foi o primeiro triunfo do time feirense na competição.

A tônica do jogo foi o time da casa fazer um gol e o visitante empatar. Tiago anotou o primeiro, Weverton igualou; Caíque fez o segundo apenas três minutos depois de entrar em campo, e Kanu empatou novamente; até que Pedrão marcou o terceiro e o Bahia de Feira segurou o resultado até o final.

O resultado tirou o Bahia de Feira da zona de rebaixamento e o colocou em oitavo lugar, com sete pontos, um a mais do que o Jacobinense, penúltimo colocado. Os dois últimos serão rebaixados.

O Jacuipense segue em terceiro lugar, com 10 pontos, atrás de Bahia e Itabuna. Está empatado com o Juazeirense, que ganhou do lanterna Doce Mel no sábado, por 2×1, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié, e entrou no G4.

Nildo Petrolina, resvalando de maneira muito sutil um cruzamento da esquerda, fez 1×0 para a Juazeirense no primeiro tempo. O Doce Mel empatou com Caio cobrando pênalti, e Eric fez o gol da vitória dos visitantes ao aproveitar um rebote do goleiro em falta cobrada por Nildo.

O triunfo do Juazeirense foi ruim para o Vitória, que está em sétimo lugar no Campeonato Baiano e viu a distância para a zona de classificação aumentar para três pontos.

A sétima rodada já inicia terça-feira (7), com Jacobinense x Juazeirense, em Feira de Santana, e Itabuna x Doce Mel, em Camacan.