Baiano de Santa Rita de Cássia é indicado para maior premiação da internet brasileira

Dentro de uma casa de família daquelas grandes na cidade de Santa Rita de Cássia, oeste da Bahia, um rapaz negro e sonhador decidiu fazer threads no Twitter sobre artistas negros. Foi uma maneira que ele encontrou de falar com o mundo durante a pandemia, quando as pessoas foram obrigadas a ficar em casa por causa do coronavírus. De Carlinhos Brown a Iza, passando por Ludmilla, Beyoncé e Elza Soares, ele contava histórias e construia um público identificado com causas negras.

Assim começou o trabalho de Arthur Antunes, mais conhecido como Arth: um dos baianos indicados para o prêmio iBest, uma das maiores premiações da internet no Brasil. Ele é o único baiano concorrendo na categoria Jornalista Influenciador. A realidade de hoje é o sonho de outrora, que Arth ainda custa em acreditar na veracidade.

“Começou de uma forma despretensiosa e se tornou meu trabalho, minha paixão. Lembro que em 2020, Elza Soares foi uma das primeiras artistas a ver meu trabalho e me incentivar. Ela chegou a compartilhar meu texto, me chamou de ‘my love’. Foi muito importante. Para uma pessoa como eu, um jovem negro do oeste da Bahia (Santa Rita de Cássia), conquistar espaços de destaque na internet é fantástico e por vezes até inacreditável”, conta em entrevista para o CORREIO.

Arth sempre gostou de escrever e é isso que ele faz, falando essencialmente de conteúdos de música, cinema e entretenimento no geral, sempre com um recorte mais forte para os aspectos negros. Ele acredita que essa produção é importante para amplificar histórias de pertencimento e representatividade.

Dono da página Eolor, no Instagram, ele começou a perceber que suas métricas iam bem nas redes sociais. Decidiu publicar os números. Estava alcançando quase 30 milhões de pessoas.

A publicação chamou atenção de Ricardo Silvestre, CEO da Black Influence, uma das maiores agenciadoras de profissionais da internet na América Latina e que é voltada exclusivamente para pessoas pretas. Arth diz que a parceria é muito boa pra ele: “Significa a possibilidade de uma monetização justa a partir de trabalhos publicitários. Significa um apoio e um suporte maior. Também vejo como uma forma de aumentar minha visibilidade na internet, de ser visto mesmo. O pessoal da Black Influence é bem incrível. Posso dizer que estou extremamente feliz”.

A realidade atual contrasta com episódios difíceis que já passou. “Convivi com a pobreza e a fome durante muitos anos em minha vida, então observo minha carreira e minha vida hoje como um milagre”, recorda antes de explicar que seus sonhs partem da perspectiva de não sentir mais fome, mas mirando no objetivo de se tornar um comunicador reconhecido, virando referência para meninas e meninos pretos mundo afora.

Um dos caminhos, ele avalia, é justamente o prêmio iBest. A votação na primeira fase vai até o próximo dia 7 de maio neste link. Contando com apoio dos moradores de sua cidade e de outros municípios próximos como Barreiras, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães e Riachão das Neves, o rapaz acredita que dá pra ir longe. E sonhar cada vez mais alto.