Bairros da região central de São Paulo ficam sem energia por 9 horas após apagão

Após mais de 9 horas, o fornecimento de energia foi reestabelecido nos bairros da região Central de São Paulo . Desde às 9h da manhã desta segunda-feira, quando ocorreu o apagão nos bairros . Santa Cecília, Higienópolis e Vila Buarque , moradores, empresas e instituições como o Hospital Central da Santa Casa enfrentam problemas com a falta de energia. De acordo com comerciantes da Santa Cecília, somente às 18h45 a energia foi reestabelecida. A Enel, empresa responsável pela distribuição na capital, informou que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu devido a um problema na rede subterrânea na região. O Hospital da Santa Casa teve de remarcar exames e procedimentos e funcionou ao longo do dia com alimentação de energia por geradores. Além, de pontos bastante movimentados dos bairros, como as ruas Martim Francisco, Canuto do Val, das Palmeiras, também foi relatada falta de energia em avenidas adjacentes, já em outros bairros, como Consolação e Rua Augusta.

Nas redes sociais, diversos moradores reclamam da situação. Em meio à onda de calor que assola a região, com temperaturas superiores a 34 °C, muitas das reclamações são sobre a falta de opções para se refrescar e para a execução do trabalho em home office. Na sexta-feira (15), devido ao clima quente em todo o país, o consumo brasileiro de energia atingiu um recorde, conforme relatado pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). O consumo médio de energia do país atingiu 91.339 MW (megawatts), superando os 90.596 MW médios registrados em 17 de novembro de 2023.