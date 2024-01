“Bala pronta pra ela”: auditor da DF Legal é preso por ameaçar mulher

O juiz Aragonê Nunes Fernandes, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia, decretou na noite dessa terça-feira (16/1) a prisão preventiva do gerente da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), o auditor Sérgio Pereira dos Santos, investigado por supostas ameaças à ex-companheira.

Após a decisão, o servidor se apresentou na manhã desta quarta (17) aos policiais da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) e foi preso.

Conforme a coluna noticiou, na última sexta-feira (12) investigadores da 18ª DP cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do auditor e apreenderam três armas de fogo artesanais, do tipo espingarda; uma munição; uma arma de pressão; 38 facas; 13 canivetes e um facão. O mandado de busca foi cumprido no setor tradicional de Brazlândia.

Segundo a vítima, o investigado não aceitou a separação e disse que, caso ela fosse adiante com o processo, ele teria uma “bala pronta pra ela”.

A mulher procurou a PCDF e autorizou a investigação. Foram deferidas pelo juiz medidas protetivas de urgência e o servidor público foi ouvido na segunda-feira.

Em 2023, o auditor foi nomeado gerente de uma diretoria operacional da DF Legal. Pelo cargo de chefia, ele tem a remuneração básica de R$ 21.990,16.

Sindicância da DF Legal A Secretaria DF Legal informou que irá instaurar processo de sindicância interna para apuração do caso por meio da Corregedoria da pasta.

O Metrópoles não conseguiu contato com a defesa do auditor. O espaço, no entanto, segue aberto para qualquer manifestação.