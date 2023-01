Balanço: atendimentos de saúde tiveram redução nesta edição do Festival Virada Salvador

A Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, ficou lotada na noite deste sábado (31) para celebrar a chegada do Ano Novo durante o Festival Virada Salvador. A chegada de 2023 foi comemorada com uma linda queima de fogos, que, além da Arena, foi realizada também em outros 20 pontos estratégicos da capital baiana.

Mesmo com o grande movimento de pessoas, o trânsito no entorno do evento não registrou congestionamentos, apenas pequenas retenções no entorno da Arena. O transporte público também funcionou de forma plena, atendendo a cerca de 45 mil pessoas ao longo deste quarto dia de evento. No palco principal, 8 atrações se apresentaram, sendo que a virada foi comandada pela cantora Claudia Leitte. O palco Brisa contou com 7 atrações.

Os atendimentos da área da Saúde continuam com índices menores do que o último Festival Virada antes da pandemia, realizado em 2019. No acumulado dos quatro dias do evento de 2022, foram registrados 535 atendimentos e procedimentos realizados nos dois módulos instalados na Arena Daniela Mercury, contra 635 neste mesmo período da última edição de 2019. Isso equivale a uma redução de 15,7%.

Na noite da virada, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) contabilizou 196 atendimentos, sendo a maioria deles clínicos (162 casos, o que representa 82% em relação ao total). Também foram registrados 28 atendimentos ortopédicos e 6 cirúrgicos. A pasta ainda registrou 43 procedimentos.

Com o grande volume de pessoas na Arena Daniela Mercury, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) reforçou a operação especial no entorno da festa. Devido ao grande movimento, o esquema montado pela autarquia municipal registrou pequenas retenções nas proximidades do evento, em função da grande travessia de pedestres e também após a queima de fogos. Na região, foram computados três acidentes com três feridos, sendo dois atropelos e uma colisão.

Na quarta noite de shows, as equipes de fiscalização removeram um veículo para o pátio da autarquia por estacionamento irregular e emitiram 10 autos de infração. Das vagas de zona azul disponibilizadas, 337 foram ocupadas e 41 proprietários de veículos tiveram de ser autuados por estacionarem indevidamente nesses espaços.

Transporte

A operação de transporte foi reforçada na noite de réveillon para garantir o atendimento ao público da festa. Aproximadamente 45 mil pessoas utilizaram o transporte público disponibilizado para o evento, entre os ônibus regulares, veículos do sistema complementar (STEC), além dos táxis e mototáxis. A equipe de fiscalização acompanhou toda a movimentação, disponibilizando veículos da frota reguladora para garantir o atendimento do público nos momentos de maior demanda, em especial após a queima de fogos e ao final do evento, no início da manhã deste domingo (1º).

Social

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) teve maior número de registros de atendimentos na Arena Daniela Mercury na noite da virada. A pasta contabilizou 312 atendimentos relacionados ao combate ao trabalho infantil, o que representa um aumento de 127% em relação à noite anterior. Do total, foram 238 abordagens e 35 cadastros realizados, além de 3 crianças ou adolescentes em trabalho infantil. No entorno da arena, foram 161 atendimentos realizados.

Mulheres e crianças

A Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) voltou a registrar crescimento no número de atendimentos a crianças e mulheres na quarta noite do evento em relação ao dia anterior. Foram 73 crianças no Centro de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência (CAAC), contra 72 da noite anterior. No Centro de Referência de Atenção a Mulher (CRAM) foram 60 mulheres atendidas, contra 51 do dia anterior. A pasta registrou 17 casos de violência contra a mulher na Arena, sendo 9 de assédio, 7 de importunação sexual e 1 de violência, física moral e psicológica.

Vistorias

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) realizou neste sábado (31) 136 vistorias e promoveu 4 apreensões de publicidades irregulares, o que representa uma redução em relação ao dia anterior, quando foram registradas 5 apreensões. A pasta ainda fez 3 notificações e 78 orientações. Foram registradas ainda 29 ações de monitoramento sonoro durante os shows.

Ouvidoria

No balanço acumulado dos quatro dias do evento, a Ouvidoria do Município contabilizou 244 registros, sendo a maioria deles relacionada a pedidos de informação e orientação, principalmente sobre localização de banheiros, postos de saúde, dos pontos de ônibus e dos pontos de táxis e transporte por aplicativos. Também foram registrados elogios, sugestões e solicitações de serviços.