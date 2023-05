Balão cai em pista do aeroporto Santos Dumont e atrapalha aterrissagem de voos 

Um balão caiu no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, neste domingo,7, na pista de pouso e decolagem e atrapalhou a aterrissagem de voos em aproximação. O incidente aconteceu por volta das 8h da manhã, segundo o vídeo divulgado pela Aviation TV, plataforma que monitora a operação de aeroportos, que mostra o momento exato em que o objeto voador caí na pista. O ocorrido fez com que um voo que vinha de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, precisasse ser adiado. “Tem um balão caindo aqui. O senhor mantenha a posição e aguarde para aproximar. Ok?”, diz o controle de tráfego aéreo. “Maravilha. Hoje é dia. Vamos aguardar”, responde o piloto. A confecção, venda, transporte e a soltura de balções é proibida e considerada crime ambiental, com pena que chega de um a três anos de prisão. Na última semana o programa Dique Denúncia do Rio, lançou uma campanha nominada “Disque Balão”, para informações sobre crimes ambientais. Só em 2022, foram feitas 69 denúncias envolvendo ações ilegais envolvendo balões. As denúncias podem ser feitas pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 e ainda pelo WhatsApp (21) 99973-1177 são encaminhadas à Polícia. No dia 22 de abril, por pouco não houve um acidente com um balão após o objeto ter sido avistado na rota de um voo. Um avião, que passava perto do Pão de Açúcar e fazia a curta para pousar, passou perto do flutuante estava no ar, que poucos minutos depois caiu na água.

