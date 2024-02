Bambam parte pra cima de Diego Alemão e briga pode acabar na Justiça

Nessa terça-feira (28//2), durante as gravações do Programa do João, na Band, Kléber Bambam partiu para cima de Diego Alemão e o caos instaurou nos estúdios do programa. Os dois protagonizaram uma pancadaria generalizada, que resultou em equipamentos quebrados e muito caos.

Segundo Gabriel Perline, do IG Gente, o campeão da primeira edição do Big Brother foi provocado pelo empresário, que não se segurou e reagiu perdendo o controle. Bambam teria ameaçado Alemão e, em seguida, invadido a cabine da direção, danificando os aparelhos e levando, inclusive, o cartão de memória usado nas câmeras para registrar a edição.

As informações foram confirmadas pelo advogado de Diego, que ainda contou que o rapaz levou um empurrão na frente do filho de Faustão, embora estivesse calmo e tranquilo durante o episódio.

Porém, todo esse auê não deve ficar barato não. De acordo com o F5, da Folha de S. Paulo, a emissora está estudando a possibilidade de entrar na Justiça para sanar todo prejuízo dado pelo fisiculturista ou exigir, de forma amistosa, que ele pague tudo que escangalhou. Eita!

