Banda Cefa lança terceiro álbum de estúdio, “Pra Que a Realidade Não Destrua”

A Cefa lança na noite desta quinta-feira (05) o seu terceiro álbum de estúdio, “Pra Que a Realidade Não Destrua”. Após a chegada de dois EP’s que serviram de aquecimento para este lançamento, o novo álbum chega aos apps de música com oito faixas – sendo quatro inéditas. O trabalho estará disponível em todas as plataformas digitais pelo selo Marã Música.

Ouça agora o álbum “Pra Que a Realidade Não Destrua”

Gravado e produzido pela própria banda numa chácara no interior do Paraná, “Pra Que a Realidade Não Destrua” demorou dois anos para sair porque cada detalhe e arranjo foi muito debatido e posto a prova até ser assumido no disco. “Diferente dos álbuns anteriores, que na maioria das vezes eram compilados de ideias surgidas ao longo de um ou dois anos, este álbum veio de um processo imersivo em que nos isolamos em uma chácara para compor do zero”, explica a banda.

Sensível, profundo e reflexivo, o novo álbum da Cefa mostra um processo de olhar para dentro. Em relação à sonoridade, ele traz uma mistura de ritmos e sons, inclusive com a banda flertando bastante com a brasilidade. “MEDO”, faixa que abre o disco, tem elementos do funk carioca, já “ALGUÉM ME TIRA DAQUI”, que tem passagens de piseiro. “MARÍLIA”, que a banda define como “um tipo de homenagem à cantora Marília Mendonça”, traz à tona o aspecto melódico e acústico da Cefa, enquanto que “LABIRINTO” remete às influências mais pesadas.

As letras dessas oito faixas, escritas por Caio Weber (vocalista e letrista), expõem toda sua fragilidade e nem sempre apontam uma resposta definitiva. “MARÍLIA, por exemplo, foi escrita logo que (a cantora) Marília Mendonça nos deixou”, ele conta. “Aquilo me impactou muito, primeiro porque nós, artistas, estávamos finalmente voltando a exercer nossas atividades, e uma tragédia dessas como uma das maiores artistas do Brasil teve comoção nacional. E também porque Marília deixou um filho, e isso mexeu muito comigo. A letra foi escrita dessa perspectiva, é uma homenagem à figura de Marília enquanto artista, mas principalmente enquanto pessoa. É sobre aprender a lidar com as perdas das pessoas que amamos enquanto referenciamos a passagem dessas pessoas em nossas vidas”, completa.

De acordo com a Cefa, “Pra Que a Realidade Não Destrua” um álbum disruptivo. “Não diria que estamos rompendo totalmente com tudo que foi feito até aqui, mas sem dúvida é um trabalho que visa o futuro e tenta evitar ao máximo qualquer referência ao passado”. Não há uma preocupação em se enquadrar em um gênero específico ou cena, e isso fica claro no caldeirão de ritmos do disco. “Queremos atingir o máximo de pessoas possível e esse disco, talvez seja o mais acessível até então, mas sem nunca deixar de lado a profundidade com a qual fazemos tudo”, afirma a banda.

Os preparativos para o lançamento do novo álbum da Cefa começaram em agosto, com a chegada do EP “051023”. Em setembro, a banda liberou mais um EP, “Ponto Final”, que trouxe a inédita “PONTO FINAL (ou uma reticência)”, que agora também faz parte do novo disco. “A gente imagina que esse álbum possa reverberar em muita gente que ainda não conhece a banda, seja pelos temas nas letras, seja pela sonoridade”, acredita a banda. “‘Pra Que a Realidade Não Destrua’ foi feito para ser ouvido, queremos nos comunicar com todo mundo que se sente perdido e deslocado em algum momento da vida, assim como nós”, finalizam.

TRACKLIST DO ÁLBUM “PRA QUE A REALIDADE NÃO DESTRUA”

Medo O Infinito Que Existe em Mim ALGUÉM ME TIRA DAQUI PONTO FINAL (ou uma reticência) LABIRINTO ANSIEDADE MARÍLIA Essa é Sobre Nós

Sobre Cefa:

Após diversas mudanças na formação e sonoridade desde sua concepção em 2012, a banda formada atualmente por Caio Weber (Vocal), Gabe Oliveira (Guitarra) e Giovani Gonçalves (Baixo) já conta com 2 álbuns de estúdio, 3 álbuns ao vivo e 2 EPs, que contabilizam mais de 7 milhões de plays em suas plataformas e mais de 30 mil seguidores em suas redes sociais.

Seu até então mais recente trabalho, o disco CAØS, lançado em Outubro de 2020 durante a pandemia, foi destaque no Spotify alcançando a marca de 100 mil plays em menos de 24h e atualmente já contabiliza +2 Milhões de plays nas plataformas. Com 12 faixas e a participação de Lucas Silveira (Fresno) em uma delas, o trabalho discute em suas letras temas que vão desde pautas sociais como homofobia, preconceito religioso, bullying, relacionamentos abusivos, política, até abordagens mais pessoais e existencialistas como saúde mental.

Sobre Marã Música:

Empresa especializada em Marketing e Relações Públicas, dentro do mercado da música, fundada em janeiro de 2018 na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Idealizada e gerenciada por Henrique Roncoletta, vocalista e compositor da banda NDK, a Marã Música atua na conexão de artistas com marcas e empresas, além de atuar também na gestão de imagem, carreiras, projetos, produções artísticas e eventos culturais.

