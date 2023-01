Mesmo com desfalques, Sixers viram déficit de 21 pontos contra Kings

Maxey assume responsabilidade e lidera difícil vitórias dos Sixers contra os Kings 22/01/2023 13:37, atualizado 22/01/2023 13:37

O Philadelphia 76ers mostrou força na noite desse sábado ao derrotar o Sacramento Kings por 129 x 127. A equipe estava desfalcada de suas principais estrelas, Joel Embiid e James Harden, mas contou com um grande jogo de Tyrese Maxey.

O time foi simplesmente sublime nos rebotes ofensivos, pegando 16 (maior marca da temporada) contra apenas quatro dos Kings. Nem mesmo os 15 turnovers foram capazes de impedir a vitória dos Sixers depois de estar perdendo por 21 pontos.

