Banda Simple Plan lamenta morte de jovem eletrocutado em festival

A banda canadense Simple Plan lamentou a morte de João Vinícius Ferreira Simões, 25 anos, vítima de uma descarga elétrica durante um festival de música no Rio de Janeiro.

Em nota publicada nas redes sociais, a banda, que se apresentou no evento nesse sábado (9/3), lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à família.

“Estamos totalmente arrasados. Nosso coração está partido com essa notícia, e queremos expressar nosso profundo pesar e solidariedade à família e amigos”, diz a nota, assinada pelos quatro integrantes do grupo: Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco e Sébastien Lefebvre.

Neste domingo (10/3), a banda se apresenta na edição de Belo Horizonte do festival.

João Vinícius morreu eletrocutado ao encostar em um food truck durante uma forte chuva que atingiu o local onde ocorriam os shows.

Responsabilização A família do jovem cobra responsabilização e respostas dos organizadores. À Rede Globo o pai de João Vinícius, Roberto, disse ter ocorrido “imprudência, irresponsabilidade dos produtores, do próprio Riocentro, desse food truck. As pessoas viram que estava chovendo, tinha que ver o que estava acontecendo. Mas não”.

Roberto contou não ter “coragem” de entrar no Instituto Médico Legal (IML) “e ver meu filho estirado numa maca, sem vida”.

João Vinícius chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital na Barra da Tijuca, mas não sobreviveu após entrar em parada cardiorrespiratória.

O que diz a produtora A 30e, produtora do evento I Wanna Be Tour, publicou uma nota lamentando o “incidente” com o jovem. A empresa alegou estar “apurando o ocorrido junto às autoridades. Até então, informações obtidas atestam para a conformidade da operação do food truck. A produtora já estabeleceu um primeiro contato com a família do jovem para prestar solidariedade e dar toda a assistência necessária”.