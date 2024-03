Nurkic bate recorde de rebotes em uma só partida no Suns e na NBA

Christian Petersen/Getty Images

1 de 1 Nurkic durante partida do Phoenix Suns – Foto: Christian Petersen/Getty ImagesO pivô Jusuf Nurkic, de 29 anos, quebrou o próprio recorde na noite deste domingo (03/3) na NBA. Na derrota contra o Oklahoma City Thunder por 118 a 110, ele ultrapassou o career high – marca mais alta da carreira – em rebotes. Nurkic conseguiu incríveis 31 rebotes, igualando o recorde da Liga e passando o recorde no Phoenix Suns. Além da marca histórica, Nurkic ainda teve um double-double, com 14 pontos anotados.

A marca anterior na NBA pertencia a Kevin Love, e já durava 14 anos. Love teve também 31 rebotes, alcançados no dia 12 de novembro de 2010, jogando pelo Minessota Timberwolves. Nurkic tinha apenas 16 anos nessa época e estava começando no basquete.

Já pelo Suns o recorde era compartilhado por dois jogadores, Tyson Chandler, e Paul Silas. Eles anotaram 27 rebotes cada, respectivamente contra Atlanta, em 2016 e Cincinatti, em 1971.

O jogador vive a sua melhor temporada atualmente na NBA, com médias de 11,8 pontos, 10,4 rebotes e 3,8 assistências por partida. Seu índice de acertos dos arremessos em quadra é de 51,6%.

