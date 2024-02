Vídeo: ator da Record desaparece no Rio e família se desespera

Um ator da Record, de 29 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (2/2), após sair de um bar acompanhando um desconhecido. Segundo o Balanço Geral, Edson Caldas Barboza estava bebendo uma cerveja no estabelecimento comercial, que fica no bairro de Coelho Neto, perto de casa, quando foi chamado pelo homem e saiu com ele usando o próprio carro.

De acordo com a repórter, há 2 meses o rapaz, que é casado e tem dois filhos pequenos, de 2 e 7 anos, estava trabalhando como entregador de aplicativo e tinha uma encomenda marcada para o Grajaú. Após o sumiço, o compromisso foi desmarcado.

A família de Edson Caldas, que participou da novela Gênesis, está desesperada porque ele nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. Em busca de informações, parentes dele descobriram o bar em que ele estava antes de desaparecer e foram ao local. Chegando lá, testemunhas contaram que não houve qualquer desentendimento entre Edson e o homem antes de os dois entrarem no veículo.

Durante as investigações, a polícia descobriu que, apesar de o carro do ator não ter GPS, o sinal do telefone celular dele foi registrado pela última vez em Japeri, na Baixada Fluminense.

Ator da Record, Edson Caldas

Ator da Record, Edson Caldas some no Rio ao sair de um bar com desconhecido Instagram/Reprodução

Ator da Record, Edson Caldas

Ator da Record, Edson Caldas some no Rio ao sair de um bar com desconhecido Instagram/Reprodução

Ator da Record, Edson Caldas

Ator da Record, Edson Caldas some no Rio ao sair de um bar com desconhecido Instagram/Reprodução

Ator da Record, Edson Caldas

Ator da Record, Edson Caldas some no Rio ao sair de um bar com desconhecido Instagram/Reprodução

Diligências estão sendo realizadas para reunir imagens de câmeras de seguranças do possível trajeto feito pelo ator, já que o equipamento do bar não estava funcionando no dia do sumiço e na rua não possui monitoramento.

Esposa do ator, Jennyffer Vieira não se pronunciou sobre o desaparecimento, ela apenas compartilhou, nos stories do Instagram, o pedido de ajuda de uma amiga para localizar Edson:

“Venho mais uma vez pedir a ajuda de todos que puderem compartilhar. Hoje faz 4 dias que não temos nenhuma notícia. Já fizemos de tudo que podíamos fazer, mas até agora nada. Me ajudem, por favor. O nome dele é Edson Barboza. Só queremos que esse pesadelo acabe logo”, pediu a moça.

Veja a notícia completa