Banda Sua Mãe lança novo álbum nas plataformas digitais neste sábado (22)

A Banda Sua Mãe vai lançar seu novo álbum Volume 2 nas plataformas digitais neste sábado (22). Gravado e mixado no Estúdio T, do produtor musical André T, o novo trabalho do grupo encabeçado por Wagner Moura estará disponível nas plataformas Deezer, Spotfy, Itunes, YouTube Music, dentre outras. Para o dia do lançamento, os componentes da banda estão organizando uma live na sua página no Instagram (@bandasuamae).

“Este foi um álbum que gravamos aos poucos, a partir dos encontros esporádicos que sempre mantemos em Salvador. Esta banda possui uma proposta artística, mas tem uma característica muito forte de amizade, formada por amigos de longas datas”, ressalta Claudinho Cha Cha, que é violonista e também compositor de diversas músicas da banda. Também compõem o grupo Gabriel Carvalho (guitarra), Ede Marcus (guitarra), Serjão Brito (baixo) e Leco (bateria). “Dedicamos este álbum à memória do nosso tecladista, Tangre Paranhos, que nos deixou em 2016”, completa Cha Cha.

O álbum está sendo lançado 13 anos após o lançamento do álbum The Very Best of The Greatest Hits – Vol. l, e tem entre as faixas É Lindo Amar Alguém, single que já está disponível nas plataformas. O novo trabalho contará ainda com versões de outros artistas que influenciaram o grupo desde sua formação, e conta com participação de Vanessa da Mata, Laila Garin, Nancy Viegas e do DJ e produtor musical Telefunksoul.