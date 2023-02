Alok, Àttooxxá e Major Lazer levam música eletrônica para o Carnaval

De longe, era o trio mais cheio de luzes do circuito para mostrar que não tinha motivo para esconder a que veio. Dos palcos mais badalados do mundo diretamente para o trio elétrico em Salvador pela quarta vez em sua carreira, o Dj Alok começou a energizar sua pipoca por volta das 19h50.

Muito além de incluir e abraçar o público que foge do pagodão e do axé, os sons tocados pelo Dj atraíram uma massa cansada de estar por fora das famosas coreografias do TikTok. Como solução, o remédio era um só: pular.

Caindo na gandaia, o público ensandecido curtiu músicas internacionais, eletrônicas, funks e até pagode. Cantando ‘Zona de Perigo’, Alok investiu pesado na iluminação e na mixagem. Como um espetáculo à parte, a Praia do Farol ficou iluminada, fazendo os holofotes incluírem também aqueles que curtiram da areia.

Logo atrás do trio elétrico de Alok, a mistura do soundsystem, pagode baiano, pop e eletrônica rolava solta. Era o trio do Àttooxxá não na casa, mas no trio, homi. Antes mesmo da banda começar a tocar, seu público fiel já estava no aguardo. No meio deles, o ator global Felipe Roque fez a festa das cordeiras e foliãs, distribuindo simpatia e poses para fotos.

No camarim do trio, uma surpresa para lá de especial: a cantora Luedji Luna, que estava prestes a subir para levar seu ‘Banho de Folhas’ para a folia, revelou que não tinha planos de se apresentar no Carnaval.

“Estou achando uma delícia, não tinha planos e de repente me aparaceu uma grande agenda. Eu amo o Carnaval de Salvador, tive a oportunidade de cantar aqui e vou aproveitar também para curtir”, disse.

Além de Luedji, Àttooxxá recebeu também o grupo internacional Major Lazer e o grupo nacional Tropkillaz. Juntos, a festa eletrizada e misturada foi potente e teve como resultado uma legião de pessoas que saíram para acompanhar as atrações alternativas na Barra-Ondina.

