Bandido se abriga em igreja e faz diácono de refém no Rio de Janeiro

Um bandido terminou baleado na noite dessa segunda-feira (6/2), no bairro de Quintino, no Rio de Janeiro (RJ). Tudo começou quando a Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) recebeu denúncia de que criminosos estariam na região da comunidade Morro do Fubá, na Zona Norte da cidade.

Segundo informou a corporação em nota, uma viatura foi ao local indicado. Os suspeitos, quando viram aproximação da polícia, efetuaram disparos, que foram revidados pela polícia, ocorrendo um confronto com armas de fogo. Um dos criminosos tentou roubar um carro e, depois, entrou na Paróquia São Jorge.

Dentro da igreja, o criminoso fez um diácono refém, mas os policiais entraram e o acertaram, mais ninguém foi ferido. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, e um fuzil foi apreendido (foto em destaque). Ocorrência encaminhada para a 29ª Delegacia de Polícia (Madureira) e, posteriormente, para a 27ª Delegacia de Polícia (Vicente de Carvalho).

A Arquidiocese do Rio emitiu nota de solidariedade aos fiéis que frequentam a Paróquia de São Jorge e afirmou que fará uma missa de desagravo às 19h desta terça-feira (7).

Veja a manifestação da Arquidiocese do Rio:

“Nota de solidariedade com os fiéis da Paróquia São Jorge, no bairro de Quintino, pelo momento de violência ocorrido nesta noite de 06 de fevereiro.

A Arquidiocese do Rio de Janeiro foi surpreendida nesta noite, 06/02/23, com uma invasão dentro da Paróquia de São Jorge em Quintino, no Rio de Janeiro. A comunidade estava prestes a iniciar a celebração da Santa Missa.

Um homem, após roubar um veículo e fugir da polícia, entrou na igreja, refugiou-se na Capela do Santíssimo e fez um diácono de refém. A polícia, ao confrontar este homem e buscando preservar também a vida do diácono feito de refém, acabou por acertar o homem que estava armado. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente chamado e o homem foi levado ainda com vida para atendimento médico emergencial. Marcas de tiro foram encontradas na Capela do Santíssimo. Apesar disso, ninguém mais foi ferido e o diácono que fora feito de refém não foi atingido por nenhum disparo e passa bem. O padre presente no momento deu toda a assistência aos fiéis e e seguiu com todo o procedimento de fechamento do templo.

A Arquidiocese se solidariza com os fiéis da Paroquia de São Jorge e, mais uma vez, une-se a todos os que passam pela tribulação e sofrem pelas atuais inseguranças. Ela recorda que a paz é um bem a ser promovido com o bem, não com a violência. A Arquidiocese também informa que será celebrada uma Santa Missa de desagravo na paróquia, nesta terça-feira, dia 07/02, às 19h”