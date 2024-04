Bandidos aperfeiçoam golpes bancários on-line. Veja dicas de prevenção

Um recente estudo do Datafolha, encomendado pela Nubank, revelou uma tendência preocupante: os golpes digitais envolvendo instituições financeiras estão se tornando cada vez mais sofisticados. Nove em cada dez entrevistados pelo instituto concordam que as ameaças estão se tornando mais elaboradas, exigindo maior vigilância por parte dos usuários.

A pesquisa destacou que 72% dos entrevistados já ouviram falar de pessoas que foram vítimas de golpes em aplicativos de instituições financeiras.

Entre os fatores que contribuem para o sucesso desses golpes, estão a falta de conhecimento e atenção das vítimas, além da crescente sofisticação das táticas empregadas pelos criminosos.

Imagem ilustrativa de invasões e golpes cibernéticos e pelo celular. Brasília(DF), 08/09/2022. Foto: Igo Estrela/Metropoles

Igo Estrela/Metrópoles

Golpe Virtual

Getty Images

Bahia lidera ranking de estados nordestino com mais tentativa de golpe (1)

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

golpe-cartão-furtado-agencias-bancarias-mt

PJC-MT

Justiça condena banco a indenizar idoso que caiu em golpe por telefone

Reprodução

Um dos métodos mais comuns utilizados pelos golpistas é a engenharia social, que envolve a manipulação emocional das vítimas. Por exemplo, os criminosos se fazem passar por funcionários legítimos do banco, alegando a necessidade urgente de bloquear uma transação fraudulenta na conta do cliente.

Fique atento aos golpes A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) disponibiliza algumas dicas para se proteger dos golpes mais famosos.

Veja: Golpe da falsa central de atendimento: desconfie de contatos que solicitam informações pessoais ou financeiras por telefone ou mensagem. Nunca compartilhe senhas ou números de cartão em resposta a solicitações não solicitadas.

Golpe no WhatsApp: ative a confirmação em duas etapas em seu aplicativo WhatsApp para impedir a clonagem de sua conta. Nunca compartilhe códigos de segurança enviados por SMS com terceiros e verifique a identidade de quem solicita informações ou dinheiro através do aplicativo.

Golpe do link falso/phishing: esteja atento a e-mails ou mensagens não solicitadas que solicitam informações pessoais ou financeiras. Verifique sempre a legitimidade do remetente e evite clicar em links suspeitos.

Golpe com boletos: ao pagar boletos, verifique cuidadosamente os dados do beneficiário e a autenticidade do documento. Evite imprimir boletos e compartilhá-los por e-mail, pois isso pode facilitar fraudes.

Roubos de dados armazenados no celular: evite armazenar senhas ou informações sensíveis em seu dispositivo móvel. Use medidas de segurança, como bloqueio de tela e autenticação biométrica, e entre em contato imediatamente com seu banco em caso de perda ou roubo do celular.

Ao adotar essas precauções e estar sempre atento às atividades suspeitas, é possível reduzir significativamente o risco de se tornar vítima de golpes digitais.