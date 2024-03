Bandidos fazem arrastão e trocam tiros com policiais na Linha Vermelha

Bandidos fizeram arrastão pela Linha Vermelha do Rio de Janeiro na madrugada desta sexta-feira (29/3) e trocaram tiros com policiais militares. O arrastão ocorreu no sentido centro da cidade, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo o portal G1, eram cerca de 10 bandidos roubando os veículos. Assustados, motoristas tiveram que voltar na contramão.

Imagens registradas pela TV Globo mostram que viaturas da Polícia Militar (PM) fizeram uma espécie de bloqueio para que motoristas que estavam na parte de trás do arrastão não entrassem na área de confronto.

A Linha Vermelha ficou interditada por quase meia hora por volta das 4h, mas já foi liberada.