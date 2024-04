Bandidos tentam furtar gráfica destruída por incêndio no DF

A gráfica em Vicente Pires que ficou completamente destruída após um incêndio, no início deste mês, foi alvo de uma tentativa de furto na noite dessa terça-feira (23/4). A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o crime.

De acordo com o advogado do estabelecimento, Fernando Tomaz de Olivieri, três ladrões entraram no local por uma fresta na porta, que estava trancada com cadeado.

“Eles fizeram uma averiguação do local, começaram a juntar as coisas que podiam levar, como fios de cobre, mas foram surpreendidos pelo vizinho que passava em frente à gráfica na hora. Assustados, eles fugiram sem levar nada”, conta Fernando.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires). Em razão do incêndio que atingiu o espaço, as câmeras de segurança do interior foram destruídas.

O advogado disse que está atrás de imagens do lado de fora da comércio que tenham capturado a movimentação dos suspeitos.

“A gente acredita que essa tentativa de furto não tenha relação com possíveis suspeitos de terem envolvimento no incêndio. A polícia continua avançando nas investigações sobre o caso”, comentou o advogado.

Incêndio no início do mês Após o incêndio destruir a gráfica, o dono do estabelecimento tenta recuperar tudo o que perdeu no incidente. A gráfica, localizada na rua 3 chácara 29 do Vicente Pires, tem aproximadamente 1 mil metros quadrados e foi totalmente atingida pelo fogo no dia 1º de abril.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o incidente foi de “grande proporção”.

Incêndio destrói gráfica em Vicente Pires 5

CBMDF/Divulgação

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio, mas a perícia de incêndio e a Defesa Civil foram acionadas para o local. Testemunhas contaram ter visto dois homens em atitude suspeita na noite do incidente, o que reforça a linha de investigação de que possa ter sido um incêndio criminoso.

Prejuízos De acordo com o proprietário, o fogo ocasionou a destruição total do galpão e gerou um prejuízo de mais de R$ 5 milhões. Desde então, o comércio segue interditado.

A fim de conseguir ajuda na recuperação de parte do prejuízo, uma vez que o seguro só irá cobrir parte, o dono criou uma vaquinha on-line.

Quem tiver interesse em ajudar, pode doar por meio deste link.