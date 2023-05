Bando fingiu ser de operadora de TV para assaltar filho de Regina Duarte

São Paulo — A quadrilha que assaltou o produtor André Duarte Franco, de 52 anos, filho mais velho da atriz Regina Duarte, se passou por uma empresa de TV a cabo para entrar no condomínio de luxo, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, e invadir a casa dele, no último dia 24 de abril.

Um dos suspeitos de praticar o assalto foi preso nesta segunda-feira (8/5).

Segundo a polícia, um carro com identificação da operadora Vivo chegou ao local por volta das 19h do dia 24, quando André esperava pelo serviço técnico de TV a cabo. Assim que o filho de Regina abriu o portão da residência, quatro criminosos armados renderam ele, o neto da atriz, de 14 anos, e um funcionário.

Suspeito preso por roubar casa do filho de Regina Duarte é conduzido por policialDentro do imóvel, os criminosos exigiram a senha do banco do produtor, e teriam realizado transferência via Pix. Na ocasião, a vítima tinha R$ 24 mil na conta, de acordo com registros da Polícia Civil.

Durante o assalto, os bandidos questionaram André Duarte sobre a localização de uma arma de fogo. O armamento estava no clube de tiro frequentado por ele.

O questionamento dos ladrões deixou a vitima desconfiada, “pois poucas pessoas sabem desse detalhe dito pelos indivíduos”, diz trecho de relatório da polícia.

Além das transferências via Pix, os criminosos também levaram da casa da vítima 15 mil dólares (R$ 75 mil), um computador e cartões de crédito.

A polícia já identificou os outros envolvidos no assalto e trabalha para localizá-los. Nenhum item roubado foi recuperado até o momento.