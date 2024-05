MC Daniel diz que quase voltou a ser pobre durante namoro com Mel Maia

MC Daniel e Mel Maia namoraram entre outubro de 2022 e agosto de 2023. O funkeiro revelou que passou a gastar muito dinheiro durante o relacionamento e que ouviu de seu empresário que, se não parasse de gastar, voltaria a ser pobre. O rapaz disse que ficou deslumbrado.

“Eu extrapolei. Gastei mais do que devia. Só que meus empresários não me deixaram me enforcar. Estava deslumbrado e me lasquei”, relatou o cantor, em entrevista ao podcast BrunetCast. Ele revelou que chegou a gastar R$ 300 mil durante um réveillon ao lado de Mel Maia e amigos.

MC Daniel

MC Daniel se defende em ação onde é acusado agredir rapaz no Rio Instagram/Reprodução

MC Daniel

MC Daniel Reprodução/Gshow

MC-Daniel-Mel-Maia-Declaração (3)

10 meses de namoro: MC Daniel se declara a Mel Maia na Times Square Reprodução/Instagram

Mel Maia e MC Daniel

Mel Maia leva “chamada” de MC Daniel após brincadeira sexual Instagram/Reprodução

MC Daniel e Mel Maia (2)

Mel Maia compartilhou os cliques do casal no Instagram Foto: Instagram/Reprodução

MC Daniel e Mel Maia (3)

MC Daniel e Mel Maia Foto: Instagram/Reprodução

MC Daniel relatou que não economizava para ficar ao lado de Mel Maia. “Gastava R$ 300 mil em passagem aérea no meu antigo relacionamento. É muita coisa e eu podia ir de carro, de van. Podia deixar pra ir no outro dia pra ficar com a minha família. Eu tava deslumbrado, bobalhão”, detalhou.

Entretanto, a ficha do cantor sobre o gasto de dinheiro só caiu quando ele começou a receber alertas de sua mãe e de seu empresário. “Meu empresário disse: ‘você, daqui a uns três, seis meses, vai ter que vender a casa e os carros. Você vai voltar a ser pobre. Eu falei: ‘Não, pelo amor de Deus, o que eu faço?’ E ele disse: ‘Tem que parar de gastar. Você pede R$ 10 mil toda sexta e dá R$ 40 mil por mês para as pessoas nas ruas”, relembrou.

A bronca, entretanto, não parou por aí. “Tem que parar de gastar. Acorda para a vida, você não é pai de todo mundo. Você tem que se levantar, fazer o seu pé de meia para depois ajudar os outros na rua’”, completou.

O sermão serviu para que MC Daniel mudasse os seus hábitos e parasse de gastar. “Voltei a comer PF (prato feito). Graças a Deus, consegui me levantar. Voltei na mentalidade que eu tinha antes. Antes, eu sobrevivia com R$ 50 no mês”, contou, finalizando que ainda passou a investir o seu dinheiro em imóveis:

“Eles tiveram essa ideia e foi ótimo. Quem cuida hoje do meu dinheiro é a minha mãe. Quero acumular muito dinheiro para ajudar muitas pessoas e ter uma ONG. Quero dar um carro e uma casa para cada pessoa que trabalha comigo e ajudar pessoas com deficiência, autismo, depressão e síndrome de Down. Me vejo assim daqui a dez anos”, finalizou.