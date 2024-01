Bangladesh reforça presença militar para eleições gerais

Partido governista teme boicote pela oposição no pleito de domingo (7.jan); atual premiê Sheikh Hasina busca reeleição

Sheikh Hasina, atual premiê e presidente do Partido Awami, deverá ser reeleita pelo 4º mandato consecutivo Reprodução / Wikimedia Commons – 22.jul.2014

Soldados de Bangladesh foram enviados às ruas do país nesta 4ª feira (3.jan.2024), 4 dias antes das eleições gerais marcadas para domingo (7.jan), devido à possibilidade de um boicote do principal partido da oposição ao pleito. As informações são da Reuters.

As forças armadas serão mobilizadas em todo o país até 10 de janeiro para “garantir a paz e a ordem antes, durante e após as eleições”, afirmou o Exército de Bangladesh em um comunicado divulgado nesta 4ª feira (3.jan).

Os soldados foram destacados em 62 distritos em Bangladesh e só devem agir se acionados pelos funcionários eleitorais, conforme anunciado pelas forças armadas.

Com quase 170 milhões de habitantes, o país asiático irá às urnas no domingo (7.jan) depois de uma série de protestos liderados pelo Partido Nacionalista de Bangladesh nos últimos meses. As manifestações pediam a renúncia da primeira-ministra Sheikh Hasina e a realização das eleições sob um governo neutro provisório.

Desde que assumiu o cargo em 2009, Hasina, que é presidente do Partido Awami, enfrenta acusações de violações dos direitos humanos e repressão à liberdade de expressão. Se reeleita no domingo (7.jan), a atual líder dará início ao seu 4º mandato.

Seu principal adversário, Khaleda Zia, ex-primeiro-ministro e chefe da oposição, está em prisão domiciliar. O partido alega que as acusações de corrupção contra ela são “fabricadas”.