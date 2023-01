Barbeiro é encontrado morto e carbonizado dentro de carro em Salvador

O corpo carbonizado de um homem foi encontrado dentro de um carro em chamas no bairro de Piatã, em Salvador, a madrugada de quinta-feira (19). O incêndio foi debelado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo pertence ao barbeiro Romário Barbosa Fiuza, de 28 anos, que foi vítima de um sequestro.

Uma equipe da 15ª CIPM chegou ao local após o incêndio e isolou a área. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado para realização da perícia e remoção do corpo.

Ainda de acordo com a polícia, Romário teria sido raptado por quatro homens encapuzados durante a madrugada. “Os laudos do IML e demais perícias do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão colaborar para a identificação do corpo e demais detalhes do caso. Outras diligências são realizadas pelas equipes da Delegacia de Homicídios (DH) para a elucidação do crime”, informou em nota.

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime.