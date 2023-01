Barcelona vence o Atlético e dispara no Campeonato Espanhol

Mesmo longe de empolgar sua torcida, o Barcelona derrotou o Atlético de Madrid por 1 a 0, neste domingo, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol. Atuando fora de casa, o time catalão decidiu o jogo ainda no primeiro tempo, com gol de Dembélé, e se segurou na defesa para sacramentar a vitória na etapa final.

O triunfo levou o Barcelona aos 41 pontos, se descolando do vice-líder Real Madrid, que perdeu para o Villarreal no sábado e abriu oportunidade para o arquirrival disparar na ponta da tabela. Já o Atlético de Madrid deixou o G-4 da tabela, com seus 27 pontos.

Sem poder contar com o atacante Robert Lewandowski e o lateral Jordi Alba, ambos suspensos, o Barcelona começou a partida em forte ritmo, buscando o ataque o tempo todo. Os visitantes exibiam superioridade em campo e chegaram ao gol aos 21 minutos, após boa jogada de Pedri e finalização de Dembélé.

Após abrir o placar, no entanto, o Barcelona passou a jogar mais recuado, permitindo os avanços do ataque atleticano. Os anfitriões cresceram na partida ao controlarem o meio-campo e imporem domínio no setor ofensivo. Foram duas chances claras de gol para a equipe de Madri, com Giménez, aos 32 minutos, e com Griezmann, aos 41.

O bom ritmo do Atlético criou expectativas na torcida para o segundo tempo. Mas os fãs da equipe da casa se decepcionaram na volta do intervalo. O time madrilenho caiu de ritmo e o duelo recobrou o equilíbrio, com o Barcelona novamente criando oportunidades no ataque. O nível técnico, contudo, ficava abaixo do primeiro tempo.

Mesmo com atuação abaixo do esperado, o Barcelona foi ligeiramente melhor no segundo tempo. Aos 27, criou a melhor oportunidade da etapa. Uma boa trama pelo meio culminou em finalização certeira de Ferrán Torres. O lance, contudo, foi anulado por impedimento.

Nos minutos finais, o Atlético esboçou reação, mas a expulsão fulminante de Savic e Torres, que se desentenderam após uma dividida, esfriou o jogo. Nos acréscimos, Griezmann desperdiçou chance incrível na pequena área – Araújo tirou a bola em cima da linha, garantindo a vitória do Barça.

OUTROS RESULTADOS

Mais cedo, a Real Sociedad superou o Almería por 2 a 0, fora de casa, e se aproximou dos primeiros colocados da tabela. Com 32 pontos, está em terceiro lugar, atrás apenas do Barça e do Real. O experiente David Silva e Sorloth foram os autores dos gols dos visitantes.

O Betis também se aproximou dos líderes neste domingo. Jogando longe do seu estádio, venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1, com gol do atacante brasileiro Luiz Henrique, ex-Fluminense. Balliu anotou o primeiro gol da partida, contra, para o time visitante, que chegou aos 28 pontos e assumiu o quarto lugar da tabela, desbancando o Atlético de Madrid.

Ainda neste domingo, o Sevilla derrotou o Getafe por 2 a 1, em casa, com gols de Acuña e Mir, um em cada tempo. Em situação difícil na tabela, o Sevilla ocupa apenas a penúltima colocação da tabela, com 12 pontos.