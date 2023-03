Baterista de Aurora é acusado de ser nazista após gesto no Lollapalooza

O baterista da cantora norueguesa Aurora foi acusado, nesta terça-feira (28), por usuários das redes sociais de ser um supremacista branco após aparecer no show do Lollapalooza fazendo um gesto com a mão.

Sigmund Vestrheim fez uma sequência de publicações e negou as “sérias acusações de que seja nazista”.

Na internet, viralizaram fotos de Vestrheim fazendo um gesto similar a um “OK”, um ato de pinça com o polegar e o indicador, deixando os demais dedos erguidos, que pode ser associado a grupos de supremacia branca.

Nas redes sociais, fãs da cantora questionaram o gesto e mostraram uma imagem postada nas redes sociais no músico na qual aparece uma suástica em meio a vários desenhos. A imagem já foi removida de seu Instagram.

Agora, tanto a cantora quanto Vestrheim negam, em suas redes sociais, que ele seja supremacista branco.

Leia abaixo a declaração de Aurora:

“Estou profundamente triste com as últimas especulações sobre nosso baterista Sigmund. Nunca pensei que seria necessário enviar uma declaração como esta. É tão óbvio que não apoio nenhuma ideologia de extrema direita. Não há outra maneira de viver a vida senão em nome do amor e da justiça. Não apoio nenhuma ideologia que carregue qualquer forma de ódio.

Então, deixe-me dizer isso alto e claro: Não, Sigmund definitivamente não é um defensor dessas opiniões malignas de extrema direita. Seus valores são, antes, o oposto. Ele é uma das pessoas mais gentis e legais que já conheci.

A internet é muito boa em distorcer informações e divulgá-las de forma imprudente, sem ter certeza de que o que estão espalhando é verdade.

Neste mundo, temos muito trabalho a fazer. E vimos muita dor ao longo de nossa história. É importante lembrar a escuridão do nosso passado, pois isso é olhar para frente. Assim, garantimos que os eventos sombrios da história não se repitam.

E ao longo da minha carreira sempre vivi e lutei em nome da bondade. Respeito. Igualdade e justiça.

O racismo deve morrer. O nazismo deve morrer. O ódio deve acabar. E o amor deve prevalecer.

Mas devemos expor o ódio em sua verdadeira fonte e, portanto, me entristece ver tanta energia gasta em acusações erradas. Nada mudou.

Tanto eu quanto todos na minha banda equipe, temos os mesmos valores de sempre. E isso nunca vai mudar. E continuarei falando sobre a importância e o poder do amor até chegarmos a viver em um mundo que todos nós merecemos: um mundo com justiça para todos”.

Veja a declaração do baterista na íntegra:

“Parece estranho e bizarro ter que publicar um texto como este, mas hoje eu recebi muitas mensagens de ódio e sérias acusações de que eu seja nazista. Isso é triste e perturbador. Eu não sei se vocês entendem o quanto sérias e malucas essas acusações são.

Primeiro de tudo: É CLARO que eu não sou nazista! Meus valores são de amor e compreensão, e eu toco música para espalhar esses valores. Minhas prioridades são – e sempre serão – tratar as pessoas em minha volta com respeito e felicidade.

Em um show recente da Aurora no Brasil eu fiz este sinal ????, que na cultura popular quer dizer “perfeito/ok”. Não tinha conhecimento de que este sinal significasse outra coisa, algo negativo, e peço sinceras desculpas se foi mal interpretado e se acharam ofensivo.

O mesmo pode ser dito sobre o número 777, que é o nome de uma gravadora da Noruega à qual sou associado. Aqui, 777 quer dizer algo positivo como “sorte”, e não sabia que aparentemente tinha um significado negativo em alguns países.

Sobre o desenho: Eu sempre desenhei um monte de coisas na época da escola. Um monte de coisas idiotas… como as crianças costumam fazer. Esse desenho em especial foi feito durante uma aula de história, e não significa nada. Foi apenas uma brincadeira feita por um jovem com um senso de humor dark. Eu sei que não é algo para brincar, e eu notei agora que esse desenho obviamente não deveria ter sido publicado no Instagram, porque pode ser mal interpretado. Eu era jovem e estúpido e não pensei direito. Eu nunca publiquei nenhuma frase política no meu Instagram, porque eu só quero que meu perfil seja para espalhar boas vibrações. Porém, tenho que ser bem claro que meus valores são os mesmos do que os da Aurora, e eles sempre foram.”

Além disso, eu NUNCA conseguiria o posto de baterista da Aurora se eu fosse um nazista idiota! Essa ideia de que a Aurora teria uma pessoa de extrema direita na banda é absurda. Eu espero que vocês acreditem em mim quando digo isso.

Por último, eu só quero que todos saibam que eu nunca quis causar qualquer dano a ninguém. Meu único objetivo é espalhar amor, e minha crença é de que todo mundo tem que ser gentil um com o outro.”